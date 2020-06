Cette illusion d’optique surprenante cache 16 cercles : saurez-vous les voir ?

Les illusions d’optique sont de véritables mystères et celle que nous vous présentons aujourd’hui est un chef-d’œuvre en la matière. Arrivez-vous à trouver les 16 cercles qui se cachent dans l’image ci-dessous ? Vous allez voir, ce n’est pas si simple, c’est presque à s’en rendre fou. Pourtant, vous ne verrez plus qu’eux quand vous aurez compris. Laissez vos yeux faire le travail…

Créée par Gianni Sarcone, un artiste spécialisé dans les illusions visuelles, l’image a vite fait le tour des réseaux sociaux, avec à la source le compte Twitter “Tu sais pas quoi ?!” (voir le tweet ci-dessous). L’étrange illusion représente de nombreux petits rectangles, que l’on voit tout de suite. Seulement, lorsqu’on se penche davantage sur le visuel, on s’aperçoit qu’il y a 16 cercles cachés.

Ne vous en faîtes pas. Si vous ne voyez pas du tout les cercles, on a mis la “solution” en dessous de l’image pour vous aider à y voir plus clair. Et si les illusions d’optique vous intéressent, on vous recommande notre article sur cette étrange figure mouvante, qui a gagné le prix de la meilleure illusion d’optique de 2019.

Voyez-vous les 16 cercles ?

Crédits : Gianni Sarcone

Tweet original

La solution