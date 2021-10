La gare de Strasbourg inaugure son premier distributeur de choucroute

Fini le temps où vous preniez un sandwich triangle sur le pouce en attendant votre train et place à la choucroute garnie et autres plats typiques d’Alsace désormais disponibles en distributeur automatique !

La semaine dernière, la gare de Strasbourg a inauguré son 1er distributeur de choucroute, plat typique de la région. Mais ce n’est pas tout, il propose aussi du munster, du foie gras d’oie, de la terrine alsacienne, des gendarmes (qui sont des saucisses fumées alsaciennes), des saucissons secs et des confitures artisanales pour une pause très gourmande.

Ce distributeur insolite a été mis en place par la boutique « Mon Oncle Malker de Munster », spécialisée dans les produits du terroir. D’une part, pour mettre en avant les produits d’artisans locaux et aussi pour les retardataires qui souhaiteraient rapporter des souvenirs d’Alsace.

En termes de prix, ce sont volontairement les mêmes qu’en boutique. Il vous faudra débourser 10€90 pour une choucroute, 11€50 pour le grand munster et 5€ pour le petit et 3€50 pour des gendarmes. Et en l’espace d’une semaine, une dizaine de ventes a été comptabilisée chaque jour. Ainsi, « Mon Oncle Malker de Munster » s’offre un joli de coup de communication et pense déjà à l’évolution de sa stratégie marketing en exportant son concept dans d’autres gares et en proposant des plats de saison.

#Strasbourg : j'ai testé pour vous la choucroute en distributeur automatique, voici le verdict https://t.co/MvyWtooz0f pic.twitter.com/Q1DMrXKxdJ — Actu Strasbourg (@ActuStrasbourg) September 24, 2021