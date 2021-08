L’artiste Adam Hillman reproduit des tableaux célèbres avec des aliments et des objets du quotidien

On s’est déjà tous amusés à “dessiner” dans notre assiette avec notre nourriture. Mais ici, cet artiste élève le niveau d’un cran, en reproduisant de célèbres toiles avec tout ce qui lui tombe sous la main.

Adam Hillman se définit comme un “arrangeur d’objets”. Que cela soit avec des aliments, ou des petits objets, il arrive toujours à se débrouiller pour créer de sublimes compositions, quasi-identiques aux originaux ! Aussi surprenant que cela puisse être : auriez-vous imaginé La Vague d’Hokusai, réalisée avec des Tic-Tac ?

Couleurs, formes, tout y est : à chaque composition d’image, on reconnaît le tableau qui l’a inspiré. Dans sa série, on reconnaîtra notamment les œuvres de Van Gogh, ou même de Mondrian. On vous laisse donc admirer le travail d’Adam, posté régulièrement sur son Instagram.

Le Cri d’Edvard Munch

Crédits : Witenry (Instagram)

La Joconde de Léonard de Vinci

La Vague d’Hokusai

La Nuit Étoilée de Vincent Van Gogh

Guernica de Picasso

Piet Mondrian

Le Baiser de Gustav Klimt