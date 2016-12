Ces lunettes connectées offrent à un malvoyant une nouvelle façon de voir le monde

Détectée le 20 décembre 2016

Suivez le meilleur des idées créatives !

Scott Smiley est un ancien militaire américain qui a malheureusement perdu la vue lors d’une mission en Irak. Malgré tout, cet homme a continué à servir son pays en tant que commandant pendant 10 ans . Au Canada, la marque de whisky Crown Royal a décidé de lui rendre hommage avec l’opération « Seeing Blind ». En collaboration avec l’agence Anomaly, cette marque a imaginé une paire de lunettes connectées qui ont permis à cet homme malvoyant de voir le monde d’une autre façon.

Les lunettes sont en effet équipées d’une caméra et d’oreillettes. Elles transmettent en temps réel ce qui se trouve dans le champ de vision de l’ancien soldat à un poète : Matthew Dickman. Grâce aux oreillettes, ce dernier va pouvoir décrire le monde en temps réal à Scott Smiley. Une opération technologique et poétique qui témoigne de la volonté de la marque de vouloir offrir des expériences uniques et touchantes pleines de sens.

Une idée de Crown Royal & Anomaly